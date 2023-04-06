İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,239
  • EURO
    21,0378
  • ALTIN
    1241.5
  • BIST100
    4912.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'de istifa depremi! 100 kişi aynı anda partiden ayrıldı
Güncel

İYİ Parti'de istifa depremi! 100 kişi aynı anda partiden ayrıldı

Edirne'de, İYİ Parti'den 100 kişi istifa etti.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifa depremi! 100 kişi aynı anda partiden ayrıldı
ABONE OL

Eski İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve bazı partililer, kentteki bir tesiste bir araya geldi.

Kaya, burada düzenlenen toplantıda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de son bir haftadır, İYİ Parti'de siyasi kriz yaşandığını söyledi.

Zafer Kaya, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan bir atamayla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nce yapılan il başkanı atamasını kabul etmediklerini belirten Kaya, "Bugünden itibaren bütün parti üyeliğinden ve görevlerinden il teşkilatımız olarak ve disiplin kurulu üyeleri olarak istifamızı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Şu an 100 kişi istifa ettiklerini, ancak bunun devam edeceğini aktaran Kaya, ilçe başkanlıklarının da istişare yaptıklarını ve alacakları karara göre hareket edeceklerini kaydetti.

Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez de partilerinden istifa etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.