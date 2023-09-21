İYİ Parti kanadından CHP çıkışı: Beraber seçime girersek kaybederiz

İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim gün geçtikçe artıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti GİK Üyesi Mustafa Veysel Güldoğan ise, İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini belirtip, "Daha iyi bir aday varken, daha kötüsüne neden razı olalım. İstanbul ve Ankara, Ekrem Bey ve Mansur Bey'den daha iyisini hak ediyor. Her zaman daha iyisi vardır. Kimse vazgeçilmez değildir." ifadeleriyle ortaklarına rest çekti.

İYİ PARTİLİ BİROL AYDEMİR: BU İTTİFAKLA KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNMÜYORUM



Ankara Masası TV'ye konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, "Bu ittifakla Ankara, İstanbul'u bile kazanacağımızı düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

CHP ile yan yana oldukları sürece tüm seçimleri kaybedeceklerini belirten Aydemir, "14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta madem bu ittifak çok iyi işliyordu neden kaybettik biz? Merkez yönetimi kaybettik, asıl seçim gitti." diye konuştu.