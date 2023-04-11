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Güncel

İYİ Parti Karabük eski İl Başkanı Aygün, partisinden istifa etti

İYİ Parti Karabük eski İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Ali Çetin Aygün, partisinden istifa etti.

IHA11 Nisan 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
İYİ Parti Karabük eski İl Başkanı Aygün, partisinden istifa etti
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Bir önceki dönem İYİ Parti Karabük İl Başkanı olan ve milletvekilliği aday adayı olan Ali Çetin Aygün, parti üyeliğinden istifa etti. Aygün, yaptığı açıklamada, "Partimizde altyapısı olmayan şahıs, bir numara yapılmak suretiyle tabanın ve teşkilatın isteğine boyun eğilmedi bu da istifa gerekçemden biri olarak ön safhada yerini alıyor. Bunun dışında ben bu kirli siyaseti yapmak istemiyorum. Bu nedenle de istifamı verdim" dedi.

Parti yönetiminin başarılı olamayacağı yönünde aldığı kararla ilgili de Aygün, "Bu benim dışımda oluşan bir karar. Ama gördüğüm kadarıyla da bu kararların arkasında duran bir yönetim olmadı. Duyduğum kadarıyla da yönetimden birçok istifa söz konusu. Önemli bir istifa söz konusu var. Benim bulunduğum süre içinde oldukça çalkantılı ve dirençli bir muhalefet yapıldı bana karşı. Buna rağmen teşkilatları oturtturdum ve bu teşkilatlarda disipline ederek olması gerektiği haline bıraktım" diye konuştu.

Mevcut durumda İYİ Parti'nin başarılı olamayacağını aktaran Aygün, "Başarılı olma ihtimali sıfır. Bu bir ahbap çavuş ilişkisiyle gelmiş görünüyor. Bir alt yapısı olmadığı konusunda şüphe yok" dedi.

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