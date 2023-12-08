İYİ Parti'nin ittifakı reddetmesi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan nemalanan partililerde rahatsızlığa yol açtı. Elde ettikleri çıkarları kaybetme endişesine kapılan İYİ Partililer, 'istifa'yı koz olarak dayatıp, seçim kararının gözden geçirilmesini istiyor.

CHP ile belediyelerle çıkar ilişkisi kuran İYİ Partililer, partilerinin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararından rahatsız. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'nin elinde bulunan büyükşehirlerde, İYİ Parti'nin bazı il ve ilçe teşkilat üyeleri, seçime ittifaksız girme kararı nedeniyle CHP belediyeleri üzerinden elde ettikleri gelir kaybetmekten endişeli.

ÇIKARLAR ÖN PLANDA

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'li belediyelerle çıkar ilişkisi bulunan İYİ Partililer, parti yönetiminin seçime müstakil girme kararını gözden geçirmesini istedikleri, aksi takdirde, istifa seçeneğini bir koz olarak kullanmayı düşündükleri iddia edildi. İYİ Parti'nin geleceği açısından yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını yerinde bulan İYİ Partili kaynaklar, ittifaksızlıktan rahatsızlık duyan ve ittifak için direten bazı teşkilat üyelerinin olduğunu, bu kişilerin rahatsızlığının ise CHP belediyeleri ile kurdukları çıkar ilişkisinden kaynaklandığını söyledi.

İŞ ALIMLARINDA BÜYÜK KONTENJAN

2019'da yapılan yerel seçimlerde CHP adaylarını destekleyen İYİ Partililer, verdikleri desteğin karşılığında CHP'nin kazandığı birçok belediye ile çıkar ilişkisi kurdu. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerinde 2019'dan bu yana yapılan işe alımlarda İYİ Partililer önemli oranda kontenjanlar edindi. İYİ Partililerin CHP belediyelerindeki iş alımlarında elde ettiği kontenjanın yanı sıra, söz konusu belediyelerde yapılan birçok ihaleler de İYİ Partililere verildi. İş alımları ve ihaleler ile İYİ Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla sıkı menfaat ağı örüldü. Bu vesile ile CHP, İYİ Parti'nin içişlerine müdahale eder hale geldi. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti desteğini almak için pahalı hediyeler ve bu partiye yakın isimlere milyonlarca tutarında ihale verdiği, belirtiliyor.

İHALELERLE BAĞLAMIŞLAR

Genel İdare Kurulu kararı ile seçimlere kendi başına girme kararı alan İYİ Parti'de, özellikle büyükşehirlerdeki bazı il ve ilçe teşkilat üyeleri, alınan karara tepki gösterip, seçime hür ve müstakil girme kararının gözden geçirilmesini istiyor. Söz konusu İYİ Partililerin bu konuda parti yönetimine karşı istifa seçeneğini bir koz olarak kullanmayı düşündükleri de iddia edildi.