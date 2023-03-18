İYİ Parti kurucusundan çarpıcı açıklama: Talimatı FETÖ'cüler verdi

6'lı Masa olarak Türk siyaset tarihine geçen koalisyon, henüz cumhurbaşkanı adayını açıklama imkânı bulamadan 3 Mart'ta dağılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından koalisyon masasından kalkan Meral Akşener saatler sonra geri dönmüştü. Kılıçdaroğlu'na her fırsatta veto veren Akşener'in adaylığa şartlı evet vermesinin ardından akıllara 'Meral Akşener'i masaya geri döndüren neydi?' sorusunu getirmişti. Sabah'a açıklamada bulunan İYİ Parti idare kurulu (GİK) üyeliğinden istifa eden Reşat Erdoğan, İYİ Parti'nin okyanus ötesindeki FETÖ'cülerin talimatı ile masaya geri döndüğünü ifade etti.

ÜLKÜCÜLER DEĞİL, FETÖ'CÜLER KARAR VERİYOR

6'lı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Meral Akşener'in sert sözleri sonrasında masaya bir anda geri getiren faktörün ne olduğu merak ediliyordu.

İYİ Parti kurucularından olan Erdoğan'dan çarpıcı açıklama geldi.

Erdoğan, "İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok iyi tanıyorum. Meral Akşener bu partiyi kurduğunda bu partiyi kuran birkaç kişiden biriydim ben parti kurulma aşamasında yanlış bir yöne gittiğini zaten görüyordum. Meral Akşener ülkücüleri ve Türk milliyetçilerini kullanarak bu partiyi kurdu. Bu partinin omurgasının temeli ülkücülerdi. Fakat şimdi baktığımızda İYİ Parti içerisinde teşkilatlarda gerçek anlamda ülkücü bulabilmek çok zor. Bu kadrolar zaman içerisinde gitti. FETÖ'cü kadrolar gelmeye başladı ve dizayn edildi. İYİ Parti tabanında seçmen Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Meral Akşener çok iyi oyuncudur. Parti tabanı Kılıçdaroğlu'nu istememesine rağmen 5 dakikalık üzgün fotoğrafı ile mesaj vermeye çalıştı. Meral Akşener, masanın teklifinin ardından genel idare kurulunu topladı, İl başkanlarını topladı, başkanlık divanını topladı ve Millet İttifakı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemeyeceklerini dair fikir görüşü yaptı. Genel idare kurulu ve il başkanları ve başkanlık divanı oy birliği ile Kılıçdaroğlu ile kazanamayacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktıklarını söylediler. Okyanus ötesinde gelen talimat ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti. Ve iki belediye başkanının cumhurbaşkanın yardımcısı olmasını istedi o tutanağa isim yazılmadan iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi. Peki Meral Akşener başkanlık divanı ve il başkanları ve kurulda aldığı kararı yok saymış oldu. Bu partinin kurucusu olarak söylüyorum, bu talimat direk okyanus ötesinden geldi."

HDP İLE İYİ PARTİ BELEDİYE SEÇİMLERİNDE BERABER ÇALIŞTI

Meral Akşenir'in kamuoyunda HDP'den rahatsız olduğu algısı oluşturulduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Meral hanım HDP'den rahatsız olmuyor aslında, rahatsız olan İYİ Parti seçmenidir. Büyükşehir seçimlerinde HDP ile birlikte başkan adaylarını seçtirmediler mi? Aynı ittifak devam ediyor aslında, HDP'nin 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da, İzmir'de Mersin ve Adana'da adaylara HDP ile birlikte destek verdi. Hatta Meral hanım konuştuğu zaman 'belediyeleri benim sayemde aldılar. Ben olmasam kazanamazlar demiyor muydu?. HDP ile İYİ parti HDP ile belediye seçimlerinde beraberlerdi. Bugünde beraberler. Ancak Meral Akşener, milliyetçi oyların kaçmasını önlemek için kendince rol yapıyor. Seçimin birinci turda biteceğini düşünüyorum. Bu seçimde cumhur oylarının daha da yüksek olacağını göreceğiz. Kamuoyun da ki, ısmarlama anketlerin halkta karşılığı olmaz. Halkımız bu tür ayak oyunlarının farkında bugün İYİ Parti'ye oy veren seçmenlerde oyunu net olarak gördü. Bu ülkede 7 başlı bir yapıya kimse oy vermez. Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır "şeklinde konuştu.