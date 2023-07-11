İYİ Parti malumu ilan etti: Kılıçdaroğlu, 150 kez aday olsa Erdoğan'a karşı kazanamaz

8'li koalisyon, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimeti yaşadı. Birleşe birleşe kazanacağız diyerek yola çıkan parti mensupları, seçim sonrası dağıldı.

KOLTUĞU BIRAKMIYORLAR

Sözde demokrasi vaadinde bulunanlar, yenilgiye rağmen koltuklarına sımsıkı sarıldı... 13 yıldır CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hem seçmenden hem de partililerden istifa çağrısı yapıldı. Kılıçdaroğlu, hepsine kulak tıkarken CHP'ye yönelik tepkilerin artmasından dolayı partiden kopuşlar başladı.

İYİ PARTİ'DE KRİZ

Koalisyon ortaklarından İYİ Parti de paramparçaydı. İstifa üstüne istifa şokuyla sarsılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de teşkilatlarına attığı fırça partilileri bile kızdırdı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Birbirine benzemez 8 partinin kurduğu koalisyon, yenilgide hatayı kendinde aramadı. 28 Mayıs sonrası son sürat bölünerek birbirini hedef aldı.

ÇALIŞMADINIZ ÇIKIŞI

CHP kanadı İYİ Parti, DEVA ve Gelecek Partisi'ne haftalarca "Çalışmadınız" suçlamasını yöneltirken, Akşener ise "Bundan sonra size başarılar" diyerek köprüleri attı.

İYİ PARTİ'DEN SALVOLAR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, seçim değerlenmesi, yerel seçim ittifakı, CHP'deki değişimle ilgili Tv100'e konuştu.

Beker'in açıklamaları şöyle:

"BU KEZ İTTİFAK YAPILACAKSA 2019'DAKİ GİBİ OLMAZ"

Biz ittifak ihtimallerinden bağımsız çalışmalarını yapıyoruz. İYİ Parti bugün yerel seçim olsa ve ittifak olmasa, seçime tek başına girse yüzde 17-18 civarında oy alır. Şu da bir gerçek; ittifak olmazsa büyükşehirleri bu siyasi iklimde kaybedilir. Gerçi yapılan açıklamalara bakıldığında kendi ittifakları var. Gelecek, Saadet, DEVA, Demokrat ve CHP. Bazıları çıkıp İYİ Parti olmasa da kazanılır diyecek kadar hayal dünyasında. Bu kez ittifak yapılacaksa 2019'daki gibi olmaz.

"İSTANBUL'U, İZMİR'İ CHP ALIYORSA ANKARA'YI İYİ PARTİ ALMALI"

Ne diyor Saadet lideri Karamollaoğlu 'yüzde 25'nin 7'si dışarıdan geliyor.' Kendilerinin getirdiğini söylüyor. O hesapla CHP'nin oyu yüzde 18. Üzerinde en çok oynanan parti olmasına rağmen İYİ Parti'nin bu seçimde aldığı yüzde 10 başarıdır. Bir taraf yüzde 18, diğer taraf yüzde 10. Bu da demek oluyor ki yerel seçim ittifakında İstanbul'u, İzmir'i CHP alıyorsa Ankara'yı İYİ Parti almalı ya da bir büyükşehiri CHP alıyorsa metropol ilçelerin yarısını İYİ Parti almalı. İttifak olmazsa tabii ki her yerde aday çıkaracağız.

"KEMAL BEY 150 KEZ ADAY OLSA TAYYİP BEY'E KARŞI KAZANAMAZ"

Kemal Bey, Türkiye'deki muhalefetin taban oyunu almıştır. Kim aday olsa bu oyu alırdı. Kemal Bey 150 kez aday olsa Tayyip Bey'e karşı kazanamaz. Türkiye Çankaya, Yenimahalle, Beşiktaş, Kadıköy'den ibaret değil.