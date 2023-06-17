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İYİ Parti'de Akşener'e karşı bir ilk! 'Uyarı' adayı geliyor

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı ilk kez bir aday çıkması gündeme geldi. Akşener'in karşısına çıkacak adayın “uyarı” niteliğinde olacağı ifade ediliyor.

Yeni Şafak17 Haziran 2023 Cumartesi 12:15 - Güncelleme:
İYİ Parti'de Akşener'e karşı bir ilk! 'Uyarı' adayı geliyor
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2017'de kurulan ve 24-25 Haziran'da 3. Olağan Kongresi'ni toplayacak olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı ilk kez bir aday çıkması gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre, Akşener'in karşısına çıkacak adayın "kazanmadan" ziyade yerel seçimlerden önce İYİ Parti'nin kuruluş kodlarına dönmesi ve partide CHP etkisinin azaltılması için "uyarı" niteliğinde olacağı kaydedildi.

SEÇİMDEN ÖNCE TEMİZLİK VAR

Akşener'in İYİ Parti'de kurucular ve teşkilattaki istifaları göz önüne alarak kendi politikalarına karşı çıkmayacağından emin olduğu isimlere yönetimde yer vereceği, bununla da yetinmeyip vitrine taşıyacağı belirtiliyor. Teşkilatlardaki ve genel merkezdeki gücünü yerel seçimlerden önce perçinlemek isteyen Akşener, mahalli seçimlerde kötü bir sonuç alınması durumunda istifa edebilecek potansiyel isimlere yönetimde şans tanımayacağı öngörülüyor. Yerel seçimlerdeki başarısızlığın ise sonrası Akşener'e dönük muhalefeti güçlendireceği söyleniyor.

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