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Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 12:14 - Güncelleme:
Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı
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Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2017 yılından beri İYİ Parti'nin başarısı için emek verdiğini, 2019 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildiğini anlattı.

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı olduğunu belirten Beker, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşerilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşerilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

- İYİ PARTİ'DEKİ İSTİFALAR

İYİ Parti'den iki hafta önce de Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı.

Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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