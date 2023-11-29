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İYİ Parti'de bir istifa daha

Antalya'nın İbradı İlçesi'nin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru İYİ Parti'den istifa etti.

29 Kasım 2023 Çarşamba 07:33 - Güncelleme:
İYİ Parti'de bir istifa daha
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Antalya'nın İbradı İlçesi'nin Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru İYİ Parti'den istifa etti. İstifa sonrası Küçükkuru mahalli bir gazeteye yaptığı açıklamada CHP'ye üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı.

İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

Yaşananların ardından İYİ Parti, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'ya kararından dolayı tepki gösterdi.

İYİ Parti'nin Türkiye geneli il, ilçe ve beldelerde aday çıkaracağına vurgu yaptı.

İlk olarak CHP'den seçilen İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, Muharrem İnce Meleket Partisi'ni kurunca istifa ederek bu partiye katılmıştı.

Kısa sürü sonrada Memleket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti.

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