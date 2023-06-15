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İYİ Parti'de büyük kopuş! 200 kritik isimden 70'i istifa etti

İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen 5 yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var.

Yeni Şafak15 Haziran 2023 Perşembe 07:47 - Güncelleme:
İYİ Parti'de büyük kopuş! 200 kritik isimden 70'i istifa etti
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25 Ekim 2017'de Genel Başkan Meral Akşener ve arkadaşları tarafından kurulan İYİ Parti, aradan geçen süre içerisinde 200 kişilik kurucu kadrodan önemli miktarda fire verdi. İYİ Parti'yi kuran 200 kişiden 70'i geçen beş yılda partiden istifa etti. Partiyle yollarını ayıranlar arasında tecrübeli önemli isimler de var. 24-25 Haziran tarihlerinde 3. Olağan Kurultayı'na hazırlık yapan İYİ Parti'de artan istifalar endişeye neden oldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kurultaya kadar gidilecek süreçte İYİ Parti'den istifaların devam edeceği ifade ediliyor.

İSTİFADAN PARTİ ÇIKTI

İYİ Parti içinde en önemli kopuş Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ oldu. Onun yanı sıra İYİ Parti'deki istifa furyasına katılanlar arasında toplum tarafından tanınan birçok sima var. MHP'den, DSP'ye ANAP'tan, DYP'ye eski milletvekilleri ve belediye başkanları kurucu görevlerinden bir bir istifa etti. ANAP'lı eski Devlet Bakanı Ahat Andican, eski İzmir milletvekili Aytuy Çıray, Kardak'a çıkan askerlerden Ali Türkşen, İlay Aksoy, İsmail Ok istifa eden kurucular arasında. DSP'li eski bakanlar Aydın Tümen, Suat Çağlayan, eski MHP Afyon Belediye Başkanı Hayrettin Barut, eski MHP Kadın Kolları Başkanı Hediye Akdere, eski DYP milletvekilleri İbrahim Cevher Cevheri, Yıldırım Ulupınar, eski ANAP vekili Mahmut Bozkurt, eski MHP milletvekillileri Mustafa Erdem ve Özcan Yeniçeri de istifa eden kurucular arasında.

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