14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde hezimete uğrayan Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti, yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı.

Akşener yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık." ifadelerini kullandı. Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Akşener; "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" dedi.

"İTTİFAK ZATEN BİTTİ"

Kılıçdaroğlu ise Akşener'in yerel seçimlerle ilgili aldığı kararın ardından yaptığı açıklamada, ittifakın zaten sona erdiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

KÜRŞAD ZORLU'DAN SEÇİM MESAJI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da yerel seçimlerde partisinin 81 ilde kendi adaylarını çıkaracağını açıkladı.

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.

"KARARI DOĞRU BULMUYORUM"

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu partisinin kararının doğru bulmadığı söylerken İYİ Parti'nin Mansur Yavaş'a karşı bir aday çıkarmasını doğru bulmadığını ifade etti. Bu gelişme sonrası İYİ Parti Teşkilatlandırma Başkanı Buğra Kavuncu, Köylüoğlu ile yaptığı telefon görüşmesini CHP yandaşı Sözcü'de anlattı.

"BAZILARI BLÖF YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR AMA..."

Kavuncu yaptığı açıklamada, "İl Başkanımız Faruk Köylüoğlu'nu aradım. Partimizin aldığı kararla alakalı farklı bir düşünceniz varsa bunu da eğer bu şekilde dile getirecekseniz, yani partinin almış olduğu kararı uygulayamayacaksanız o zaman genel başkanımızın da bilgisi dahilinde bu şartlar altında çalışmamızın mümkün olmayacağını söyledim. Partimizin seçimlere kendi adaylarımızla katılacağımız yönündeki netliğimizi, kararlılığımızı da göstermiş olduk. Partimizin kararı net. Bunu uygulama konusunda da kararlıyız. Bazılarının blöf yaptığımız, pazarlık konusu yaptığımız şeklindeki iddialarının da gerçekçi olmadığını bu uygulamalarımız da ortaya koyuyor. Genel Başkanımız Meral Akşener'in de açıkladığı gibi kendi adaylarımızla seçime katılacağız. Buna Ankara ve İstanbul da dahil." ifadelerini kullandı.