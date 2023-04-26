İYİ Parti'de Çıray-Dervişoğlu krizi patladı!

İYİ Partili Aytun Çıray, milletvekili listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından önce milletvekili adaylığından çekildi ardından sosyal medya hesabından İYİ Parti'nin baraj altında kalacağına yönelik paylaşımlarda bulundu. Çıray o paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kendisine sorulan "Anketlerde nasıl bir değişim var?" sorusuna, "Çok düştük toparlayamıyoruz" yanıtını verdi. Çıray, nedeni olarak da Akşener'in masadan kalkıp yeniden dönmesi ve liste süreçlerini işaret etti.

"SADECE PROBLEM OLDUN"

Aytun Çıray'a İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından "Musibet" cevabını verdi. Dervişoğlu, "En başından beri sadece problem oldun. Ayrıca sen kimsin ki İYİ Parti'ye zarar verebilesin?" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIKSIZ GELDİM"

Çıray ise Dervişoğlu'na doğrudan cevap vermedi. Ancak sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı. Çıray, "Ne olacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz" dedi.

AYTUN ÇIRAY: SEÇİMLERDEN SONRA DAHA DETAYLI AÇIKLAYACAĞIM

Aytun Çıray, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Şimdi ondan önce şunu ifade etmek isterim Türkiye kritik seçime giderken böyle tartışmaların ortaya çıkması benim için çok üzücü. 12 yıl parlamentoda görev yaptım. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı dahil birçok görevde bulundum. Birçok görevden kendi isteğimle ayrıldım. Benim amacım bu yaştan sonra makam mevki olması düşünülemez. Ben İYİ Parti'ye gittiğimde İYİ Parti'nin sonuçları ne olacağı belirsizdi. Benim iktidar hevesiyle bunları yaptığımı söylemek onur kırıcı bunları reddediyorum.

İZMİR MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

Eğer birinci sıraya konması gereken biri varsa herhalde bu partinin kurucu genel sekreteri olarak bunu hak edenlerden birisi olabilirdim. Asla böyle bir talebim yok. Seçimler geçtikten sonra çok daha detaylı açıklamalarda bulunacağım. Bir önceki yerel seçimlere giderken İdris Naim Şahin tekrar aday gösterilmek istendi. Ben ve Ümit Özdağ partideki tüm yetkilerimizi terk edeceğimizi açıkladık. Ordu'dan belediye başkanı olması önlenmiş oldu. Peki diyeceksiniz ki Sayın Çıray sizin bu İdris Naim Şahin takıntınız ne? Ben FETÖ araştırma komisyonu üyesiyim. O komisyonda görev yapmış ve o komisyonda biz konuşurken emniyette çok önemli görevler almış FETÖ tarafından hapse atılmış Emin Arslan ile ilgili tutanağı okumanızı öneririm. Orada Emin Arslan diyor ki İdris Naim Şahin 81 il müdüründen 74 il emniyet müdürünü atadı bunlar FETÖ'cü çıktı. Ben de o zaman diyorum ki tutanaklarda bu savcılar niye harekete geçmiyor.