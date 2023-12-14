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İYİ Parti'de deprem üstüne deprem! Çok sayıda meclis üyesinin ihracı istendi

İYİ Parti'de istifalar yetmiyormuş gibi, bazı meclis üyeleri de disipline sevk edildi. Partinin İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, partisinin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

TRT Haber14 Aralık 2023 Perşembe 00:22 - Güncelleme:
İYİ Parti'de deprem üstüne deprem! Çok sayıda meclis üyesinin ihracı istendi
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, partisinin istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyeleri ile ilgili sosyal medya X hesabından açıklamada bulundu.

Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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