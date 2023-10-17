İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 10. gününde de devam ediyor. İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin de yaralandığını açıklanırken, İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Dünyanın gözü önünde yaşanan katliama ve zulme başta İslam coğrafyasından olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağarken İsrail destekçileri de terör devletine çanak tutuyor.

AKŞENER'İ BIRAKIP NETANYAHU'NUN YARDIMCILIĞINA SOYUNDU

Filistinlilere yönelik zulme tepkilerin yükseldiği Türkiye'de de İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in çıkışı gündem oldu. Demirer'in sosyal medya hesaplarından sivilleri hedef alan İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Adeta partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışı büyük tepki çekti.