İYİ Parti'de İmamoğlu'na karşı sesler yükseliyor: Ortalığı karıştırıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adını aday olarak sık sık 6'lı Masa ortaklarına direten İYİ Parti'de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı sesler yükseliyor. İYİ Parti kaynakları, CHP Genel Merkezi dışında kalan odakların, İYİ Parti'yi yerel seçime dönük ikna için kuşatmaya çalıştığını iddia ediyor. Kaynaklar, CHP'de değişim sonrası yaşanan sürece işaret ederek, Saraçhane üzerinden muhalefet blokunun dizayn edilmeye çalışıldığı iddialarını sık sık vurgulamaya başladı.

HER FIRSATTA KÜÇÜMSÜYORLAR

Yeni Şafak'a konuşan İYİ Partili bir yönetici, "CHP'de Genel Başkan Özgür Özel dışında kalan odak noktaları var" diyerek, üstü kapalı biçimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na değindi. Değişim sonrasında ortaya çıkan İstanbul kökenli bazı üst düzey CHP'lilerin, İYİ Parti ile uğraştığını da sözlerine ekledi. Kaynaklar, "CHP içindeki bazı kişiler, partimizi her fırsatta küçümsüyor. Yerel seçimlerde bize muhtaçsınız diyor ama gelip bizim kapımızı çalıyor. Ancak Sayın Akşener'e bir somut bir teklifte bulunmadan bunu yapıyorlar" dedi.