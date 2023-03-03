İYİ Parti'de istifa dalgası başladı! Peş peşe duyurdular

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun dünkü toplantısı sonrasında toplantıda kriz çıktığına dair kulis bilgileri sonrasında bugün Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. GİK toplantısı sonrasında medyaya açıklama yapan Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir" diyerek 6'lı koalisyonu dağıttı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

Koalisyondan beş genel başkanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade eden Akşener, kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için önerdiğini dile getirip her ikisine çağrıda bulunarak cumhurbaşkanlığı konusunda harekete geçmelerini istedi.

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI SONRASINDA İSTİFALAR BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Akşener'in koalisyonu dağıtması sonrasında İYİ Parti'den istifa ettiğini sosyal medyadan dile getirenler de oldu. Birçok kişi Akşener'e tepki olarak İYİ Parti'den istifa ettiğini gösteren ekran görüntüleriyle yorumlar da yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI;

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceğini açıklaması sonrasında partideki görevinden istifa ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Gürsoy, Kılıçdaroğlu'nun destekleyeceğini belirtip "Çayı koy yeniden başlıyoruz.." dedi.