İYİ Parti'de istifa depremi! Peş peşe o partiye geçtiler

Altlı Masa'da adayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesi sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek sözler sarf ederek masayı devirmişti. 72 saat sonra u dönüşü yapan Akşener'in yeniden masaya katılması partisinde krize neden oldu.

İP BEYKOZ'DA İSTİFA DALGASI

Sabah'ta yer alan habere gör; İP'in masada yaşadığı kriz sonrası çok sayıda İYİ Partili, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Bir istifa dalgası da İYİ Parti Beykoz'da başladı. Beykoz'da önceki gün 30 kişilik bir grubun İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılmasının ardından bugün de İYİ Parti Beykoz Kurucular Kurulu üyesi Saffet Duman da istifa ederek MHP'ye katıldı.

Duman, MHP İlçe Başkanı Emre Çömlekçi'yi ziyaret ederek üyeliğini gerçekleştirdi.