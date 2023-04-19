İYİ Parti'de istifalar durdurulamıyor!

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala İYİ Parti'de sular hala durulmuyor. İYİ Parti Milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinden 3 gün sonra Şanlıurfa 4. Sıra adayı Göz Hastalıkları Doktoru Mahmut Subaşı da adaylıktan istifa etti. Öte yandan partiden bugün de toplu istifalar gerçekleşti.

Genel Başkan Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ve tekrar kumar masası dediği masaya dönmesinin ardından İYİ Parti'de istifalar dinmiyor. Parti üyelerinin, yetkililerin ve Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasıyla zirve yapan İYİ Parti'de milletvekili listelerinin açıklanmasıyla yeni bir istifa serüveni daha başladı.

Aday listeleri açıklanmadan milletvekili adaylığından çekilenler:

Mehmet Fedai Çakmaklı, Ahmet Bucak, Mehmet Özyavuz, Murat Özyavuz, Ali Benzer, Ahmet Tokdemir

MAHMUT SUBAŞI İSTİFA ETTİ



Son olarak istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Şanlıurfa 4. Sıra adayı Göz Hastalıkları Doktoru Mahmut Subaşı istifa ettiğini duyurdu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli uzman. Dr. Mahmut Subaşı görevinden istifa ederek 20 Mart'ta İYİ Parti Genel Merkezine giderek aday adaylık müracaatını yapmıştı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener ile fotoğraf çektiren Mahmut Subaşı daha önce MHP 'den ayrılarak İYİ Parti'ye katılmıştı.

İYİ Parti'den istifasıyla ilgili Haber7'ye konuşan Mahmut Subaşı, uzun zamandır partiye büyük emek harcadığını ancak seçim dönemi yaklaşınca partiyle alakası olmayan bazı kişilerin partiye çağrıldığını ve kendilerinin ikinci plana atıldığını söyledi. Subaşı, listelerin açıklanmasının ardından kendisinin büyük bir şok yaşadığını belirterek partiden istifa sürecini şu şekilde anlattı;

Ben uzun yıllardır ülkücü camiada siyaset yapan bir tıp doktoruyum. MHP'de de siyaset yaptım, orada 2 dönem aday gösterildim. 2011'den beri aktif siyaset yapıyorum. Yaklaşık 2 yıl önce İYİ Parti'den çağırdılar beni. Çok iyi ilişkiler içindeydik, Urfa'ya çok güzel hizmetler yapabileceğimizi haya ediyorduk ama birden bire her şey değişti.

Parti ile alakası olmayan insanlar çağırıldı partiye ve bizim gibi emektar il başkanı gibi emek vermiş insanlar bir anda silindi. Biz de şok yaşadık. Genel merkez neden bunu yaptı anlayabilmiş değilim. Ben yerime gelenleri kötülemem. Devlet Bahçeli'den ders almış bir adamım. Onu bunu kötüleyerek ders siyaset yapılmaz, ne yapacağımıza biz bakacağız.

Ben her partide sorun olur ama İYİ Parti'de olmaz diyordum. Genel merkezde çok liyakatli insanlar var onlar hata yapmaz diyordum. Bu kadar donanımlı insanların birden bire bizim gibi insanları şok sayması tek kelimeyle şok. Bize yazık oldu.

BUGÜN DE TOPLU İSTİFA YAŞANDI

İYİ Parti'de bugün de birtakım istifalar yaşandı. Partide çok sayıda kişi dilekçelerini yönetime vererek istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Ahmet Hakkı Narin ve Partililer istifa kararlarını sosyal medya hesaplarından şu notla duyurdu;

İl divan kurulu, il yönetim kurulu, il disiplin kurulu ve Parti'nin her kademesinde bulunan arkadaşlarla toplu istifa dilekçeleri il başkanlığına teslim edilmiştir.

İL BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, birkaç gün önce partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Çakmaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini belirtti.

Çakmaklı "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var." demişti.

40 KİŞİ PARTİ ÜYELİĞİNİ BIRAKTI



Öte yandan Şanlıurfa'da bugün 40 kişinin de parti üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi.