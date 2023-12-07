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İYİ Parti'de istifalar durmak bilmiyor! Bir isim daha duyurdu

İYİ Parti Denizli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi ve önceki dönem İl Başkanı Hasan Akgün, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin ittifak talebini ret kararı veren İYİ Parti'den istifa etti.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 11:31 - Güncelleme:
İYİ Parti'de istifalar durmak bilmiyor! Bir isim daha duyurdu
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31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak talebini değerlendiren İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 35 hayır oyu ile talebi reddetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Denizli İYİ Parti'de Kurucu İl Yönetim Kurulu üyeliği ve önceki dönem İYİ Parti İl Başkanlığı yapan Hasan Akgün, partisinden istifa etti.

İYİ Parti eski İl Başkanı Akgün, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Akgün, açıklamasında "Denizli'de yaktığımız çoban ateşi ve Türkiye'nin Ortak Aklı olacağı hayali ile kurduğumuz İYİ Parti, hırsı, aklın önünde tutan bir kesim tarafından makul olmaktan çıkartılmıştır. Girişi güzel başlayan hikayenin, gelişme bölümünde ki çelişkiler, sonucu olumsuz etkileyecektir. Bu bağlamda İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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