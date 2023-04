İYİ Parti'de istifalar sürüyor! Pelin Dönge siyaseti bıraktı

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı dayı olan İl Kadın Politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı Pelin Dönge, açıklanan listede yer bulamayınca istifa etti. Bir dönem Kocaeli İl Başkan Vekilliği de yapmış olan Dönge, seçilebilir yerden kadın aday olmamasına tepki göstererek siyasete veda etti.

Genel Başkan Meral Akşener'e de tepki gösteren Dönge, "Kıymetli dava arkadaşlarım, 2017 yılında partimizin kurucusu, İzmit ilçe Başkanlığı kurucu yönetim kurulu üyeliği ve en son şerefle 4 yıl boyunca sürdürdüğüm kadın politikaları Başkanlığı görevlerinde bulundum. Yaklaşık 6 yıl boyunca gece gündüz, uzak yakın, kolay zor demeden ailemden çaldığım tüm vaktim ve emeğim ile partimin cefasına maddi manevi talip oldum. Kadın politikaları Başkanlığım süresince İYİ kadınlar olarak bağrımızdan gönüllü alaylar çıkardık, çığ gibi büyüdük. Büyük projelere hep birlikte imza attık. Tüm tehditlere göğüs gererek, sokakta yürürken bize selam vermeye çekinilen günlerden, bugünlere büyük bir seferberlik ruhu ve büyük bir özveri ile ulaştık, tarih şahittir. En çok da partide birlikte görev yapma şerefine nail olduğum kız kardeşlerim şahittir.

Bugün geldiğimiz noktada ise öncelikle bir kadın olan genel başkanımızın şehri Kocaeli'de seçilebilir sırada tek bir kadın arkadaşımız dahi yoktur. Buna layık bulunmamıştır. Bunca yıl hizmet ettiğimiz şey ise sadece partimin kadınlarının, karşılığı hiç bir şekilde ödenemeyecek emekleri üzerine basılması olmuştur.

KADINLAR ÖZÜR DİLEDİ

Görevim boyunca inancım, partimin bir kadın liderin öncülüğünde bir kadın hareketi, bir kadın gücü olduğu ve zafere kadınlarla yürüyeceğimiz olmuştu. Bu inancımı anlattığım tüm kadın arkadaşlarımdan bu yanılgı için çok özür diliyorum. Âmâ biliniz ki her biriniz en az büyük emekler vererek meclise taşıdıklarınız kadar değerlisiniz ve her biriniz tek tek bu makamlara layıksınız. Kadınlarımızın hak ettikleri yerlere bir gün muhakkak geleceğine ve bu ülkeyi muhteşem yarınlara taşıyacağına inancım sonsuzdur. Benim için din üzerinden siyaset yapmak ile kadın emeği üzerinden siyaset yapmak arasında hiçbir fark yoktur. Her ikisi de hakkaniyet ile yapılmadığında, istismara dönüşür. Bu duygu ve düşünceler ile yaklaşık 6 yıldır içinde bulunduğum siyasetten inandığım tüm değerlerin ve doğruların gereği olarak ayrılıyor, birlikte çalıştığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.