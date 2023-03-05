İYİ Parti'de kafalar karışık! Önce istifa etti, sonra geri çekti

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken Altılı Masa'da krizin boyutu arttı. İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun aday olarak belirlenmesinin ardından masadan zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

ÖNCE İSTİFA ETTİ SONRA VAZGEÇTİ

Akşener'in bu hamlesine partisindeki bazı isimler destek verirken bazıları ise tepkiyle karşıladı. Yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti.

Altıntaş, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.



AKŞENER VAZGEÇİRDİ

Altıntaş'ın istifası İYİ Parti'de krize neden olurken devreye giren Meral Akşener, Milletvekilini istifadan vazgeçirdi. Altıntaş istifa kararını geri çektiğini şu sözlerle duyurdu: "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.