İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Meral Akşener'i yok sayıp, reddettiler

Mayıs ayında alınan çifte bozgun sonrasında CHP ile ipleri koparan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini belirtmişti.

İYİ Parti kanadı, 'karardan dönüş yok' açıklamalarında bulunsa da Akşener, geçtiğimiz günlerde CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek yeni bir ittifakın tohumlarını ekmişti.

İYİ PARTİ İÇERİSİNDE KAZAN KANIYOR

Partinin Genel İdare Kurulu'na ittifak teklifini ileteceğini söyleyen Akşener bugün partinin 81 il başkanıyla Zoom üzerinden görüşme yaptı.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; 81 il başkanından 60'ı 'şartlarının kabul edilmesi' koşuluyla ittifaka 'evet' derken, 21 il başkanı ise ittifaka karşı çıktı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA İTTİFAKÇILAR BÜYÜK ÇOĞUNLUKTA

İstanbul'da İYİ Partili Buğra Kavuncu başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları toplantısında ise 22 başkanın ittifaka 'evet', 13 başkanın ise 'hayır' dediği belirtildi.

Ankara'da ise ittifak için 25 ilçe başkanından 21'i ittifaka yeşil ışık yaktı.