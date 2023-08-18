İYİ Parti'de ortalık karıştı! Akşener'e rest: Gerekirse parti kurarım

28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, yaklaşan yerel seçimler öncesi tansiyon derecesi yüksek gerilim dolu günlerden geçiyor.

Her fırsatta 'değişim' talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Bir makale yayınlayarak 'değişim' çağrısını tekrarlayan İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalıştı.

İMAMOĞLU HAVLU ATTI: KENDİMİ İSTANBUL'A MÜHÜRLEDİM

"Bu geminin kaptanı benim diyen" Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'na defaatle İstanbul'u işaret etti, "Senin yerin belediye" mesajı verdi.

CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ise hedefe ulaşamayınca havlu attı... Kılıçdaroğlu'nu deviremeyen İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.

"İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.

GÖZLER 26 AĞUSTOS'A ÇEVRİLDİ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun havlu atmasının ardından gözler bir İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrildi. 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri koparması beklenen Akşener'in, İmamoğlu'ndan sonra ne tür çıkış yapması merak konusu oldu.

KULİS BİLGİLERİ PATLADI

Meral Akşener'in 26 Ağustos tarihinde yapacağı konuşma merak konusu olurken, CHP yandaşı Barış Yarkadaş tv100 yayınında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı.

MERAL AKŞENER'DEN 'U' DÖNÜŞÜ MÜ?

"Meral Akşener kendisini ziyaret eden milletvekillerine ilginç sözler sarf ediyor" diyen Yarkadaş, "Bugün İYİ Parti'den önemli bir isimle konuştum son havayı sana özetleyeyim dedi 'Sizin o yayından sonra parti teşkilatlarında 'Biz hiçbir şeyi kazanamayacaksak niye bu seçimlere giriyoruz' diye bir hava oluştu, Meral Hanım da bu havayı gördüğüm için, Ankara, İstanbul İzmir'i ittifak görüşmelerinde kendisine ayırdı hatta kendisini ziyaret eden vekillere 'CHP'nin iç işlerine karışmayın, hiç kimse CHP'nin iç işlerine karışarak yorum yapmasın, biz kendi partimizi büyütelim Kemal Kılıçdaroğlu'na saygısızlık algılanabilecek sözleri de hiç kimse etmesin' tavsiyesinde bulunuyor' dedi. Bu sözleri birkaç kişiye tekil olarak mı yoksa kendisini ziyaret eden birçok vekile mi söyledi diye sordum 'Birçok vekile söylediğini ve birçok parti yöneticisine söylediğini rahatlıkla ifade edebilirim' dedi" ifadelerine yer verdi.

"GEREKİRSE AYRI PARTİ KURARIM"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in bu sözlerini ittifak sinyali olarak değerlendiren İYİ Partili bazı isimler bu konudan büyük bir rahatsızlık duyduğunu belirtti. O isimlerin başında gelen kişilerden birinin ise Bilge Yılmaz olduğunu açıkladı.

Sözlerinin devamında kulis bilgisini paylaşan Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

Meral Hanım'ın 26 Ağustos'ta 'gemileri yakmaktan vazgeçmesinden rahatsız olan' önemli bir grup Ankara'da var. Bunlardan biri de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Bilge Yılmaz. Bilge Yılmaz'ın radikal bir ittifak karşıtı olduğu, İYİ Parti ve CHP'nin kesinlikte ittifak yapmaması yönünde lobi yaptığı, parti yönetimi ittifakta ısrar ederse Bilge Yılmaz'ın genel başkanlık konusunda sahaya çıkabilirim. 'Genel başkanlığı kazanamazsam gerekirse yeni bir parti kurarım' dediği İYİ Parti kulislerinde konuşuluyor.