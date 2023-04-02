İYİ Parti'de ortalık savaş alanına döndü! Temayül yoklamasında yumruklar konuştu

Seçimlere kısa bir süre kalmışken 6'lı masadan kalkıp daha sonra kapalı kapılar ardındaki pazarlık sonrası masaya dönen ve çeşitli istifalara sahne olan İYİ Parti'de iç karışıklık devam ediyor.

İYİ Parti'de yapılan ön seçimlerde parti üyeleri milletvekili olarak görmek istedikleri isimler için oy kullanmaya başladı.



Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimi sırasında ise çıkan mükerrer oy tartışması ortalığı alevlendirdi.

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANINDAN SALDIRI TALİMATI



İddiaya göre İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın saldırı talimatı üzerine ortalık karıştı.

Şenol Sunat'ın talimatıyla saldırıya geçen ekibi, İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Adnan Beker'in ekibiyle kavgaya tutuştu.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.

Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada parti yetkilileri partililere sakin olmaları çağrısında bulundu.

Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

SEÇİMLERİN İPTALİ KAVGAYA SEBEP OLDU



Kavganın ardından Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı öğrenildi.

Adnan Beker ise, ön seçimin iptal edilmesini istemediği ve tarafların bu konuda anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.

Yaşanan kavga sonucu ön seçimlerin iptal edildiği öğrenildi.