İYİ Parti'de panik! Üyelere gönderilen mesaj ortalığı karıştırdı

8 benzemez parti bir araya geldi. Türkiye'yi yönetmeyi hayal etti. Ancak adaylıktan bakanlık paylaşımına kadar hiçbir konuda ortak akıl yürütemedi. Türkiye'yi koalisyona mahkum etmek isteyenler, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilginin ardından hala kendine gelemedi.

CHP'de değişim sancısı yaşanırken en büyük kriz İYİ Parti'deydi. Partisi oy kaybeden Meral Akşener, CHP ile ittifak yok mesajını verdi.

Ancak partide iş birliğini savunan isimler ardı ardına istifa edince panikledi. Hemen her gün bir istifa haberinin geldiği İYİ Parti'de şimdi de üyelere istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme mesajları gönderildi.

İYİ Partili üyelere gönderilen 'İstifa etmek isterseniz, e-Devlet üzerinden istifa edebilirsiniz' mesajı sonrası panikleyen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz. Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!" dedi.