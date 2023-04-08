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İYİ Parti'de peş peşe istifa! AK Parti'ye katıldılar

Onikişubat Belediye Meclis üyeleri Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç, İYİ Partiden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

AA8 Nisan 2023 Cumartesi 19:14 - Güncelleme:
İYİ Parti'de peş peşe istifa! AK Parti'ye katıldılar
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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nuri Kara, Halil İbrahim Kılıç ve 500 yeni üye için partiye katılım töreni düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, burada yaptığı konuşmada, seçimlere teşkilat olarak hazır olduklarını, bir yandan da memleketin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye için önemli bir seçime gidildiğini vurgulayan Görgel, "Bugün tüm teşkilatlarımız ile birlikte yarın seçim olacakmış gibi hazırız. Muhalefet de işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Muhalefet tarafında da yapılan koltuk savaşı, noter masası, kumar masası gibi çalışmalarla kendi gündemlerini oluşturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Partiden istifa eden Kara ve Kılıç'ın partilerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Görgel, şunları kaydetti:

"Bugün burada toplanmamızın amacı, muhalefetteki bu rahatsızlığı gören, bu memleketin evladı olan, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla büyük örnek teşkil etmiş kardeşlerimizin partimize katılımını yapacağız. Bugün Onikişubat Belediye Meclis üyelerimiz Nuri Kara ile Halil İbrahim Kılıç'ın inşallah İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımını hep birlikte gerçekleştireceğiz. İki ismin de siyasi hayattaki bu değişiminin partimiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve partililer katıldı.

Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasının ardından sona erdi.

  • İYİ Partili
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