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İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi

İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun ardından Nevşehir'de il başkanı Alihan Kuzeyli dahil olmak üzere çok sayıda isim istifa etti.

30 Mart 2023 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi
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İYİ Parti'nin ağır topu Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası sonrası Nevşehir'de İYİ Parti teşkilatlarında adeta deprem yaşandı. Kentteki İYİ Parti'de peş peşe istifa kararları açıklanmaya başladı. İlk istifa İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Av. Alihan Kuzeyli'den geldi. Kuzeyli yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

BİR İSTİFA DAHA

Nevşehir'de İl Başkanı Kuzeyli'nin sonrası istifalar hızlandı. İYİ Parti Nevşehir Belediye Meclis Üyesi Yaşar Usalan, partisinden ve görevinden istifa etti. Yaşar Usalan "İl Teşkilatımı hiçe sayarak, istişare etmeksizin, sadece ben bilirim edasıyla, genel merkezin bu haksız tutumu nedeniyle partimden ve görevimden istifa ediyorum" dedi.

Kentte bir istifa haberi de İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Aday adayı Musa Ertaş'tan geldi.

İYİ Parti Nevşehir Milletvekili Aday adayı Musa Ertaş, aday adaylık başvurusunu geri çekerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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