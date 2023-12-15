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İYİ Parti'de sular durulmuyor! Salim Ensarioğlu istifa etti

İYİ Parti'de disipline sevk edilen İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu istifa etti. Ensarioğlu, Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesine ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle disipline sevk edilmişti.

15 Aralık 2023 Cuma 15:17 - Güncelleme:
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Salim Ensarioğlu istifa etti
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İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Ensarioğlu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Benim açıklamalarımı disipline sevk kararı İyi partinin merkez sağ iddiasını artık taşımadığının da vesikasıdır. Bu tutum partinin kuruluş felsefesi olan Milliyetçi, Kalkınmacı ve Demokratik kimliğinden saptığı ve farklı görüşlere ve demokratik kimliğine tahammülü kalmadığını göstermektedir. Bu nedenle İyi parti ile beni bir araya getiren siyasal gerekçeler ortadan kalkmıştır. Ben inandığım doğruları savunmaktan bedeli ne olursa olsun asla geri durmayacağım. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de ifade ettiği üzere: 'Haksızlığa karşı sükut etmek, hakka karşı bir hürmetsizliktir. Hakka olan hürmetimden dolayı bugün itibarıyla İyi partiden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

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