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İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha

İYİ Parti kurucu üyelerinden olan Taylan Yıldız partiden istifa ettiğini açıkladı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey bir istifa daha
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İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile partiden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Kurucusu olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım.

Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi...

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!

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