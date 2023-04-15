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İYİ Parti'de üst düzey istifa! Meral Akşener'e soğuk duş etkisi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Dr. Hasan Sami Özvarinli İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 19:20 - Güncelleme:
İYİ Parti'de üst düzey istifa! Meral Akşener'e soğuk duş etkisi oldu
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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti milletvekili aday listesini topa tutan Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli, İYİ Parti'den istifa etti. Özvarinlİ, Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter'da aday listesi hakkında çeşitli iddiaları da gündeme getirerek paylaşımlar yapan Özvarinli, "Her şeyin bilincinde ve farkındayız. Türk Milletine karşı sorumluluğumuz ve sırra vakıf olmanın verdiği yükün altında Milletimiz adına mücadelemizi devam edeceğiz. Uygun zamanda, tek kıymetlimiz olan Türk Milletinin menfaatleri için kimsenin gözünün yaşına bakmadan konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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