İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2023 Perşembe / 18 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1026
  • EURO
    28,4291
  • ALTIN
    1609.97
  • BIST100
    6190.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'de ''vitrin'' çatlağı! Yeni kriz kapıda
Güncel

İYİ Parti'de ''vitrin'' çatlağı! Yeni kriz kapıda

İYİ Parti'de 'taban' 'vitrin'i beğenmedi yeni kriz ayyuka çıktı. Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nun belirlediği yeni Başkanlık Divanı tabanda tepki çekti. Partide “Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı” eleştirileri yapılıyor.

Yeni Şafak6 Temmuz 2023 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
İYİ Parti'de ''vitrin'' çatlağı! Yeni kriz kapıda
ABONE OL

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu'nun belirlediği yeni Başkanlık Divanı, tabanda eleştirileri de beraberinde getirdi. Teşkilatlar, yönetimde tepeden inme isimlerin çoğaldığı, buna karşın teşkilattan gelenlerin azaldığını belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, partide "Yönetimde teşkilatçı kurmay sayısı azaldı" eleştirileri arttı. Tepeden gelen isimlerin eskiden de olduğu ancak yeni divanda daha fazla olduğu eleştirisi yapılıyor. Vitrinde ses getirecek isimlerin olmadığı belirtilerek, "5-6 kişi dışında tanınan yok" deniyor.

"SAHADA ZORLANACAĞIZ"

Yeni Şafak'ın haberine göre, 21 kişiden oluşan yeni divanda, siyasetçi ağırlığının azalması da eleştirisi konusu. Siyasete tepeden giriş yapanların parti teşkilatlarını da tanımadığına dikkat çekiliyor. Bunun da teşkilatlarla yönetim arasında hissedilmesinden endişe ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının iyi değerlendirilmediğini ifade eden partililer, 2024 yerel seçimlerinde teşkilatı bilmeyen bir kadro ve siyasetin içinden gelmeyen isimlerle sahada İYİ Parti'yi zorlukların beklediğini ifade ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.