İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Gökhan Zan da istifa etti

İYİ Parti'de istifa zincirine yeni isimler katılmaya devam ediyor.

Meral Akşener'in davetiyle İYİ Parti'ye katılan eski milli futbolcu Gökhan Zan da partiden ayrıldığını açıkladı.

"MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Zan, istifa metninde "Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay'a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından Hataylı kardeşlerimin sesini Meclis'te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İYİ Parti'den istifa ediyorum." sözlerine yer verdi.