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İYİ Parti'den büyük ayıp: Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe'yi çöplüğe çevirdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe'deki programı sonrası çöplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği sosyal medyada tepkilere neden oldu.

IHA26 Ağustos 2023 Cumartesi 22:11 - Güncelleme:
İYİ Parti'den büyük ayıp: Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe'yi çöplüğe çevirdiler
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Akşener, Milletiyle Beraber İlelebet Muzaffer Kocatepe Buluşması etkinliğine katıldı. Programda katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu. Programa katılanlar ise yemek dağıtılan kaplar ile su ve ayran paketlerini çöp yerine çevreye attı.

Çöplerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu. Program sonunda sunucunun katılımcılara çöpleri toplamaları yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen çöplerini Türk ordusunun 1922'de Büyük Taarruz konuşlandığı alanda bırakıp gitmeleri ise duyarsızlığın bu kadarına 'pes' dedirtti.

Öte yandan, çöpler Afyonkarahisar ve Kocatepe Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası toplandı.

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