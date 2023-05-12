İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2023 Cuma / 22 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5878
  • EURO
    21,3328
  • ALTIN
    1266.46
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'den büyük kopuş! MHP'ye katılanlara rozetleri takıldı
Güncel

İYİ Parti'den büyük kopuş! MHP'ye katılanlara rozetleri takıldı

Kocaeli'de İYİ Parti'den MHP'ye katılanlara rozetleri takıldı. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, burada yaptığı konuşmada, ' İYİ Parti'nin listeleri açıklandıktan sonra İYİ Parti'den büyük kopuşlar oldu. Bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldi ve İYİ Parti'nin Kocaeli'de milletvekili çıkaramayacağını söylüyor.' dedi.

AA12 Mayıs 2023 Cuma 23:30 - Güncelleme:
İYİ Parti'den büyük kopuş! MHP'ye katılanlara rozetleri takıldı
ABONE OL

MHP Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından Acısu Kültür Merkezi'nde "Kartepe Kaptanını Kucaklıyor" programı düzenlendi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, burada yaptığı konuşmada, Kocaelispor'a transfer olduğu günden beri kentte gördüğü ilgiyi başka hiçbir yerde görmediğini belirterek, buna layık olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bir ayı aşkındır seçim kampanyası yürüttüklerine değinen Sancaklı, hem fiziken hem de ruhen biraz yorulduğunu fakat sahadaki tecrübelerinden pazar günü çıkacak sonucu gördüğü için hiçbir yorgunluğunun kalmadığını kaydetti.

Sancaklı, bunun son bir hafta içerisindeki üçüncü üye katılım programı olduğunu dile getirerek, "Çayırova'da, Körfez'de ve şimdi de Kartepe'de. Yüzlerce insan, üç ilçeden 1000 civarında yeni üye katılımı... Ciddi manada sayı olarak İYİ Parti'den bize katılımların olması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

"İYİ PARTİ'DEN BÜYÜK KOPUŞLAR OLDU"

MHP'den ayrılan bazı kardeşlerinin İYİ Parti'ye gittiğini aktaran Sancaklı, "Bize küsmüştür veya orada bir istikbal görmüştür. Bunların hepsi normal ama İYİ Parti gibi bir partinin bu altılı masanın içinde olup üstüne de PKK'nın temsilcisi HDP'nin de beraber olduğu bir ittifakın içinde olması, hepimizi yaralamıştır. Oraya giden kardeşlerimizin de bunu fark ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sancaklı, MHP'nin artık Kocaeli'den sadece kendisini milletvekili olarak Ankara'ya göndermeyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bundan emin olabilirsiniz. En azından bir sağıma, bir soluma iki kardeşimi alarak da bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi Ankara'da en az 3 milletvekiliyle temsil edilecek. Bunu anketler gösteriyor. Sahada gördüklerimiz onu gösteriyor. En son analizlerimizde şu görülüyor ki özellikle adaylar açıklandıktan sonra, İYİ Parti'nin listeleri açıklandıktan sonra İYİ Parti'den büyük kopuşlar oldu. Bunların hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldi ve İYİ Parti'nin Kocaeli'de milletvekili çıkaramayacağını söylüyor."

Partisinin Kocaeli'de tarihinin en yüksek oyunu alacağını dile getiren Sancaklı, seçim akşamı en az 3 milletvekili aldıklarında İl Başkanlığında balkon konuşması yapacağını sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından Sancaklı, MHP'ye üye olanları tebrik ederek, rozetlerini taktı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.