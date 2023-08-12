İYİ Parti'den CHP'ye 3 ittifak şartı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonrası CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in bu açıklamasının ardından partililerden de CHP'ye yönelik sert mesajlar geldi. Yerel seçimlere ittifak olmadan girmek isteyen İYİ Partililer, eski ortaklarına 'yalnız yürüyeceğiz' mesajları gönderdi.

AKŞENER'DEN CHP'YE İTTİFAK ŞARTI

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Akşener'in yerel seçimlerde farklı bir yoldan ilerleyeceğini öne sürdü. Akşener'in yerel seçimlerde ittifak için CHP'ye üç şartı olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Akşener o gün ne söylerse söylesin önümüzdeki süreçte takip edeceği yol haritası bugünden belli aslında. İYİ Parti'nin yerel seçimde 3 büyük ilde olmazsa olmazları var. Daha doğrusu CHP'den 3 isteği...

İstanbul'da aday Ekrem İmamoğlu olacak.

Ankara adayı Mansur Yavaş'tan başkası olamaz...

İstanbul ve Ankara'da bu iki adaya verilecek desteğin karşılığı olarak İzmir, İYİ Parti'ye bırakılacak. Aday bile belli. Bir süredir İzmir sokaklarını arşınlayan Ümit Özlale...

CHP'nin böyle bir teklife kolay kolay onay vereceğini sanmam. Kılıçdaroğlu'nun iç sesi Bülent Kuşoğlu daha geçen hafta "Kazandığımız hiçbir belediyeyi kimseyi vermeyiz" dedi. Ama siyaset bu. 24 saatte bütün dengeler değişir... Bir tarafta İstanbul ve Ankara... Diğer tarafta yıllardır CHP'nin kalesi olarak kabul edilen İzmir... "