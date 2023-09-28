İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,4056
  • EURO
    29,0515
  • ALTIN
    1643.82
  • BIST100
    8218.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Parti'den CHP'ye fedakarlık çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın
Güncel

İYİ Parti'den CHP'ye fedakarlık çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, yerel seçimlerde CHP'ye '10 büyükşehirde aday çıkarmayın' teklifinde bulunarak, 'Biz üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de' dedi.

28 Eylül 2023 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye fedakarlık çağrısı: 10 büyükşehirde aday çıkarmayın
ABONE OL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek sene gerçekleştirilecek yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini tekrarladı. İsim vermeden CHP'ye sert ifadelerle yüklenen Akşener, "İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz." dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener, "Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz." diye konuştu.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "ittifaksız yerel seçim" kararına ilişkin, "Yolları açık olsun, kendileri bilir" yorumunda bulundu.

İP'DEN FEDAKARLIK ÇAĞRISI

İYİ Parti'den CHP'ye 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için dikkat çeken bir çağrı geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundı.

Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ı AK Parti'ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı. AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.

Bunu 2002'den itibaren her seçimde gördük. Türkiye'yi AK Parti'den kurtarmanın yolu İYİ Parti'yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019'da hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de."

Yörükçüoğlu'nun teklifinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer almaması dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.