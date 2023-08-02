14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masa yenilgiye uğradı. Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan kriz de her geçen gün artarak devam ediyor. Seçimlerin kaybedilmesinin sorumlusunu arayan ittifakta, İyi Parti'den CHP'ye olay bir gönderme geldi.

HATAYI MASAYA OTURDUĞUMUZ GÜN YAPTIK

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalin, Halk TV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı. Akalin kendisine yöneltilen, 'İyi Parti'nin bu kaybedişte hiç mi sorumluluğu yok?" sorusuna ise çarpıcı bir cevap verdi. Kendilerinin yüzde yüz haklı bir biçimde masadan kalktıklarını dile getiren Akalin, "İttifakımızı ve Türkiye'yi kurtarmak için ikinci kez masaya oturduğumuz gün hatayı yaptık." ifadelerini kullandı.

2019'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Partimizi çırak çıkarmak uğruna Türkiye'ye bir nefes aldırdık" diyerek ittifaka dahil olduğunu dile getiren Akalin, hatanın masadan kalktıktan sonra ikinci kez oturmak olduğunun altını çizdi.

AKŞENER DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ DİYEREK MASADAN KALKMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın adayı olarak CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gösterdi. Ancak masada bu kabul edilmedi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm itirazlara rağmen altlı masanın cumhurbaşkanı adayı oldu. Altılı masanın 12. toplantısında yaşanan bu krizin ardından masadan kalkan Akşener zehir zemberek açıklamalar yaparak, masadan ayrıldıklarını duyurdu. Akşener toplantının ardından yaptığı açıklamada, 'Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Partimiz bir dayatmaya mecbur bırakıldı. Buna boyun eğmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.