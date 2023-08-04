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İYİ Parti'den CHP'ye kötü haber: Seçime kendi adayımızla gireceğiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, yerel seçime kendi adayları ile gireceklerini açıkladı.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 15:36 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye kötü haber: Seçime kendi adayımızla gireceğiz
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Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, tabanın talebiyle yerel seçimlere kendi adayları ile gireceklerini ifade etti.

Yüksel, kentteki Hasan Ali Yücel Meydanındaki açıklamasında "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu bey de zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızın da talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir" dedi.

Yüksel, bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını tamamen parti tabanı talebiyle ilgili olduğunu da sözlerine ekledi.

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