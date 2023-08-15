İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim çıkışı: Hiç umurumuzda değil

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP ve İYİ Parti arasındaki kaos 'yerel seçimler' öncesi alev aldı. Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Meral Akşener'in kurmayları 'müstakil seçim' taleplerini dillendiriyor, Akşener ise 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri tümden koparmaya hazırlık yapıyor.

AKŞENER'DEN CHP'YE SERT SÖZLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel seçim sonrası 24 Haziran'da düzenlenen kurultayda CHP ile yapılan ittifaktan duyduğu pişmanlığı dile getirip, "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş. Cesaret edemedik, savaşmadık. Bu bize kuyruk siyasetine mal oldu" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA SALLADI: EMEKLİ OL

Akşener son olarak geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'na sallayarak, "Lamı cimi yok seçimi kaybettik" dedi. Kılıçdaroğlu'na 'emekli ol' göndermesi de yapan Akşener, "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'İN KURMAYLARI İTTİFAKI HEDEF ALDI

Meral Akşener bu çıkışları yaparken kurmayları da CHP ile yapılan ittifakı hedef alarak "Müstakil seçim" söylemlerini açık açık dillendirdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler Kavuncu, 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.

AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA İPİ KOPARACAK

İYİ Partili isimler ittifakı bitirecek zemini oluştururken son darbeyi Meral Akşener'in vuracağı konuşuluyor. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" gündeme geldi.

BUĞRA KAVUNCU'DAN YENİ AÇIKLAMA

26 Ağustos'a gün sayılırken Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu CHP ile yapılan ittifakı bir kez daha hedef aldı.

"YEREL SEÇİMLERE TEK GİRME ARZUSU ÇOK YÜKSEK"

CHP ile ittifakı eleştiren Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu yanına alan Buğra Kavuncu İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığında konuştu.

Kavuncu teşkilatların seçime 'müstakil' girmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Teşkilatlarımızda münferit, bağımsız, müstakil ve kendi başına hareket etme arzusu ve bu yerel seçimlere tek gitme arzusu çok yüksek. Bunun altını çizebilirim. 44 il başkanlığında yaptığım görüşmelerde, ziyaretlerde. Kararı verecek olan genel merkezdir. Ama bir iş birliği olsun, olmasın bizim teşkilatlarımız tüm hızla yerel seçimlere her il, her ilçe için belediye meclis üyeleri de dahil olmak üzere hazırlığını maksimum düzeyde yapmaktadır"

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE 'YEREL SEÇİM' ŞOKU!

CHP yandaşı İsmail Saymaz, CHP ile İYİ Parti'nin arasında iplerin koptuğunu fondaş Sözcü TV'de yazdığı yazısında günyüzüne çıkardı.

KAYBEDECEKLERİNİN FARKINDALAR!

CHP yandaşı İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Partili yetkili: "İstanbul'da Bilge Yılmaz, Ankara'da Kürşad Zorlu, İzmir'de Ümit Özlale'nin isimleri konuşuluyor" ifadelerini kullanırken, CHP'li İsmail Saymaz buna karşılık "Kaybettiren olmakla suçlanırsınız." dedi.

"CHP YÜZÜNDEN TÜRKİYE'Yİ KAYBETTİK"

İYİ Partili yetkili, CHP'li Saymaz'ın sözlerine karşılık olarak, "Hiç umurumuzda değil. CHP'liler yüzünden Türkiye'yi kaybettik, belediye kaybetsek ne olur." ifadelerini kullandı.