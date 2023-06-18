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İYİ Parti'den CHP'ye 'yerel seçim' resti: Hata yapma eğilimi görüyoruz

CHP içerisinde koltuk savaşı devam ederken ittifak ortağı İYİ Parti de yerel seçimler konusunda resti çekti. Katıldığı bir televizyon programında konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, yerel seçimlere yönelik CHP'de geçmişteki hataları yapma eğilimi gördüğünü belirtti.

18 Haziran 2023 Pazar 02:27 - Güncelleme:
İYİ Parti'den CHP'ye 'yerel seçim' resti: Hata yapma eğilimi görüyoruz
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Cumhurbaşkanı seçimlerinde tarihi hezimet alan CHP'de 'koltuk savaşları' yaşanırken, 7'li koalisyon içerisinde de restleşmeler kendini göstermeye başladı.

Seçim sonrası yenilginin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ittifak üyeleri ve CHP tabanı Genel Başkan'a kazan kaldırdı.

Kılıçdaroğlu'nun terk etmesi gerektiği yönünde CHP'li isimlerden çağrılar gelirken karşısına ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel çıkarılmaya çalışılıyor.

"CHP'DE GEÇMİŞTEKİ HATALARI YAPMA EĞİLİMİ GÖRÜYORUM"

Bu gelişmeler ışığında 7'li koalisyon ortakları da yenilginin faturasını kestikleri Kılıçdaroğlu'na karşı rest çekmeye başladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, katıldığı bir televizyon programında CHP'deki 'değişim rüzgarı'na ilişkin ittifak ortağına isyan bayrağı çekti.

2024'teki yerel seçimlerde belediyeleri almak için hazırlanırken geçmişteki hataları yapmamak gerektiğini ifade eden Özlale, CHP'de de geçmişteki hataları yapma eğilimi gördüğünü söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu destekleyen açıklamaların, CHP'ye 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerini kaybettiren hataların yeniden yapılabileceği yönünde olduğunu da ifade eden Özlale, "Bizi kuşkulandırıyor, bizi tedirgin ediyor." dedi.

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