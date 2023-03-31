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İyi Parti'den çok acı 'koalisyon' itirafı: Herkesi memnun etme şansınız yok

7'li Koalisyonun ortaklarından İyi Parti'den dikkat çeken 'koalisyon' itirafı geldi. Koalisyonun çok zor olduğunu söyleyen İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hikmet Tanrıverdi, 'Herkesi memnun etme şansınız yok. Evinizde 3 çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?' dedi.

31 Mart 2023 Cuma 22:24 - Güncelleme:
İyi Parti'den çok acı 'koalisyon' itirafı: Herkesi memnun etme şansınız yok
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HDP destekli 6'lı koalisyonda yaşanan krizlere bir yenisi daha eklendi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Altılı Masa'nın ortaklarından Saadet Partisi'ni böldü. Saadet Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Altılı Masa ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin çok sert bir açıklama yaptı.

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandık başına gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylıklara itirazlar incelendi, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan aday olmaya hak kazandı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala İYİ Partili Hikmet Tanrıverdi'den dikkat çeken bir mesaj geldi. 6'lı koalisyonun ilk üç yılının çok sancılı, çok zor geçeceğini aktaran Tanrıverdi, "Herkesi memnun etme şansınız yok." dedi.

Tanrıverdi, şu ifadeleri kullandı:

"Üç yılımız çok zor olacak. Çok sancılı olacak. Zaman zaman bugünkü yaşadığımız gibi hadiseler olacak. Herkesi memnun etme şansınız yok. Siz evinizde üç çocuğunuz varsa üçünü de memnun edebiliyor musunuz?

Anne evde yemek yapıyor. Üç tane ayrı çocuğu var. Biri 'Çok güzel olmuş' diyor oturuyor yiyor. Öbürü 'Başka bir şey yok muydu' diyor. Öbürü 'Ben bunu yemem diyor' masadan kalkıyor."

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