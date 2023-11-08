CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e bırktı. Özgür Özel yeni CHP Genel Başkanı oldu. Ankara'da düzenlenen 38'inci CHP Olağan Kurultayı'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Özel, seçimlerin iki turunda da Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk genel başkan oldu.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI: HER ZAMAN MÜMKÜN

Değişimcilerin ipi göğüslemesi sonrasında açıklama yapan Özel'in en büyük destekçilerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İttifakın her zaman mümkün olduğu düşüncesindeyim" diyerek, 81 ilde kendi adayını çıkaracağını duyuran İYİ Parti'ye göz kırptı.

Yaşananlar sonrasında Haber Global TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, değişimcilerin galip geldiği CHP ile yeni bir ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soruya yanıt verdi.

İYİ PARTİ İTTİFAK KAPISINI KAPATTI

"Millet İttifakı'ndan çekilme kararımızın arkasındayız." diyen Uz, "Bizim kararımız ve duruşumuz çok net. Bu saatten sonra geri dönmeyiz." diye konuştu.

İYİ Parti olarak seçimle 'kesinlikle' tek başlarına gireceklerinin altını çizen Uz, "Biz pazarlığımızı milletimizle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.