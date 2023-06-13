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İYİ Parti'den İmamoğlu'na yakın takip! ''Kapımız açık''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Büyük Kurultayı'nda aday olup kazanamaması ve CHP'de istenmeyen adam ilan edilmesi durumunda oluşabilecek senaryolar İYİ Parti koridorlarında bugünden konuşulmaya başlandı. İYİ Parti, İmamoğlu'na “Kapımız açık” diyerek göz kırpıyor.

Yeni Şafak13 Haziran 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
İYİ Parti'den İmamoğlu'na yakın takip! ''Kapımız açık''
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İYİ Parti, CHP'de verdiği mesajlarla 'değişimin' odağındaki isim Ekrem İmamoğlu'nu yakın takibe aldı. Seçim öncesi her fırsatta İmamoğlu'nu ortak aday olarak masaya öneren İYİ Parti, aday olup Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kaybetmesi durumunda İstanbul'u da yitirme endişesi taşıyan İBB Başkanı'na "Kapımız açık" diyerek göz kırpıyor.

Seçimlerinin ardından "İttifak bitti" diyerek kendi rotasını çizmeye çalışan İYİ Parti, 2024'teki yerel seçimlerde 2018 ve 2023'e göre daha iyi bir performans göstermeye odaklandı. Bu nedenle şimdiden aday arayışlarının yapıldığı partide hedef, 2024 seçimlerini il ve büyükşehir belediyelerini kazanarak kapatmak. Bu kapsamda İYİ Parti hem partiler arası oluşabilecek yeni ittifak dengelerini hem de rakiplerde oluşabilecek küskünlükler sonrası kopuşları hanesine artı olarak yazmak istiyor. Bu hesaplar yapılırken ise CHP içindeki liderlik yarışı ve muhtemel sonuçları da dikkate alınıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP Büyük Kurultayı'nda aday olup kazanamaması ve CHP'de istenmeyen adam ilan edilmesi durumunda senaryolar İYİ Parti koridorlarında bugünden konuşulmaya başlandı. İYİ Partili kurmaylar isim vermeden "Kapımız herkese açık" dese de mesajın muhatabı kulislerde İmamoğlu olarak öne çıkıyor.

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