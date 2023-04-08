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Güncel

İYİ Parti'den ''Kılıçdaroğlu'' itirafı: Çoğunluğu aşamazsak topal ördek olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Aytun Çıray, Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun topal ördek olacağını ifade etti. Öte yandan Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü açıkladı.

8 Nisan 2023 Cumartesi 07:34 - Güncelleme:
İYİ Parti'den ''Kılıçdaroğlu'' itirafı: Çoğunluğu aşamazsak topal ördek olur
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İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, katıldığı yayında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"OY ORANIMIZ DÜŞTÜ"

Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü belirten Çıray, "Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum." dedi.

"300 ÇOĞUNLUĞUNU AŞAMAZSAK KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, şöyle konuştu: Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur.

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