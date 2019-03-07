Nallıhan İYİ Parti teşkilatından 15 kişi istifa etti

Akşam saatlerinde Nallıhan’nın Çayırhan Mahallesi'nde AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ve Nallıhan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı İsmail Öntaş ile bir araya gelen İyi Parti Çayırhan Mahalle teşkilatı, İsmail Öntaş’a destek sözü verdi.