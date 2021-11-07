İYİ Parti'den şehit ailesine 2. saygısızlık!

7 Kasım 2021 Pazar 00:48 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 00:52

Kardeşi İsa Gümren, 1997 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Tahir Gümren, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisini dile getirdi.

"Benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Günlerce ayaklarını aradılar. HDP'yi Selo'yu savunana bir kadın bu" diyen Gümren'in boğazına sarılan İYİ Partili Türkkan, ağza alınmayacak hakarette bulunarak tepkileri üstüne çekti.

Türkkan'ın skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken, İYİ Partili bir isim de sosyal medya hesabından İsa Gümren'in şehadetini küçümsedi.

İYİ PARTİLİ GÜLLÜK, ŞEHİDİN ŞEHADETİNİ KÜÇÜMSEDİ

Türkkan'a desteğini dile getiren İYİ Partili Muhammet Güllük, şehit ağabeyine 'terbiyesiz trol' diyerek "Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan da 17 yaşında şehit düşen İsa Gümren'in şehadetini küçümseyen bu paylaşımı beğendi.

BAKAN SOYLU: 32 SAAT GEÇTİ, SES YOK

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şehit yakınına yapılan hakaret sonrası İYİ Parti'deki sessizliğe tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden Şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" dedi.

