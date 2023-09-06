CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Altılı Masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş." diyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker'e sert eleştirilerde bulundu. "Adnan Bey'in ifadeleriyle ilgili bir şey söylersem kalbini kırarım" diyen Özel, "Bir kahvenin köşesinde askerlik arkadaşlarıyla öyle kayda alınmayan bir değerlendirme yapıyormuşçasına özensiz bir değerlendirme yaptı" ifadelerini kullandı.

Beker, TV 100'den Kübra Par'a yaptığı açıklamada Özel'in kendisini hedef alan sert açıklamalarına cevap verdi.

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"Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz." diyen Beker, "Bana 'Kahve konuşması' demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi." diye konuştu.

Beker sözlerinin devamında şunları ifade etti:

"Ben sahada gördüklerimi ikinci tur öncesi Deniz Gürel'e yaptığım açıklamada söyledim, ben 'HDP/PKK'nın iş birliği ile Kemal Bey kazanamaz' dedim.

Nitekim ikinci turda karşıt bir kampanya yaptılar ama millet bunu samimi bulmadı.

Özgür Özel konuşursa kalbimi kırarmış, bu söylediklerinden dolayı benim kalbim kırılmaz. Bana 'Kahve konuşması' demiş, keşke o kahvelere gitselermiş, gördüklerimi görürlerdi."

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