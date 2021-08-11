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İYİ Partili Çıray'ın 'HES' yalanı kısa sürede çürüdü

İYİ Partili Aytun Çıray, Kastamonu'daki sel felaketini fırsat bilerek sosyal medya hesabından 'HES patladı' adı altında yalan paylaşımda bulundu. Kastamonu Valiliği ise ilçedeki HES patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu açıkladı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:56 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 23:25
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Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı.

Kastamonu Bozkurt'ta şiddetli yağmur etkisini sürdürürken, derelerin taştığı ilçe sele teslim oldu. Ağaçlar devrildi, çok sayıda araç sel suları ile sürüklendi.

İYİ PARTİLİ ÇIRAY'DAN HES PATLADI YALANI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kastamonu'daki sel felaketini fırsat bilip, provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından, "HES yapılmaması için bilim insanlarından da destek alarak büyük mücadele vermişlerdi.. Dinletemediler. Şimdi HES patladı. Kastamonu Bozkurt ilçesine geçmiş olsun diliyorum. Başları sağ olsun. Dinlemeyenlere yazıklar olsun." paylaşımında bulundu.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki hidroelektrik santralinin (HES) patladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu, aşırı yağışa bağlı su taşkınlarının yaşandığı ve müdahale edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bozkurt ilçemizde aşırı yağılar nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir."

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