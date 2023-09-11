İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8857
  • EURO
    28,9008
  • ALTIN
    1661.53
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İYİ Partili Erel'den ''İzmir'' çıkışı: AK Parti 5 yılda ayağa kaldırırdı
Güncel

İYİ Partili Erel'den ''İzmir'' çıkışı: AK Parti 5 yılda ayağa kaldırırdı

İYİ Parti ile CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmeleri sürüyor. İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başarısız bir yönetim sergilediğine dikkat çekerek, 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı.' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 20:54 - Güncelleme:
İYİ Partili Erel'den ''İzmir'' çıkışı: AK Parti 5 yılda ayağa kaldırırdı
ABONE OL

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, tv100'de yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP yönetimindeki İzmir'e değinen Erel, kentin içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı şikayetlerini dile getirdi.

"AK PARTİ İZMİR'İ 5 YILDA AYAĞA KALDIRIRDI"

Yakın zamanda İzmir'e gittiğini ve CHP yönetimindeki şehrin kötü durumunu gözleri ile gördüğünü ifade eden Erel, "Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim" sözlerini kullandı.

CHP yönetimindeki İzmir'in terminalinin haline işaret eden Erel, "Terminaller bir şehrin dış dünyaya açılan penceresidir. İzmir terminalini bir görün. İzbe, karanlık, temiz değil." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.