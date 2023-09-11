İYİ Partili Erel'den ''İzmir'' çıkışı: AK Parti 5 yılda ayağa kaldırırdı

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, tv100'de yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP yönetimindeki İzmir'e değinen Erel, kentin içinde bulunduğu kötü durumdan dolayı şikayetlerini dile getirdi.

Yakın zamanda İzmir'e gittiğini ve CHP yönetimindeki şehrin kötü durumunu gözleri ile gördüğünü ifade eden Erel, "Bir yakınımın düğünü sebebiyle İzmir'e gittim. İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden 'Keşke İzmir'i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir'i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı' diye geçirdim" sözlerini kullandı.

CHP yönetimindeki İzmir'in terminalinin haline işaret eden Erel, "Terminaller bir şehrin dış dünyaya açılan penceresidir. İzmir terminalini bir görün. İzbe, karanlık, temiz değil." diye konuştu.