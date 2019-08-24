İYİ Partili Hemşioğlu'ndan kadına şiddet: Kapısına silahla geldi

Kadına yönelik şiddet olaylarının ardı arkası kesilmediği şu günlerde benzer bir olay da İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti'de çalışan N.A., kendisine duygusal ilişki teklif eden ve evlenmek istediğini söyleyen İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu'nun teklifini reddedince tehdit edildi. 'Benim hakkımda konuşan bir köşede ölü bulunur' diye kendisini tehdit eden ve bir ara kapısına kadar silahla gelen Hamşioğlu'ndan korunmak için mahkemeye başvurdu.

CAN VE RUH SAĞLIĞIM TEHLİKEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet ve korunma talepli dava dilekçesine göre N.A.(27) geçen yıl partinin çeşitli kademelerinde görev aldı. N.A. daha sonra partiden ayrıldı. N.A. partide çalıştığı dönemde İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Ali Işıner Hamşioğlu ile tanıştı. Hamşioğlu bir süre sonra iş bahanesiyle sık sık N.A.'yı aramaya başladı. Hamşioğlu ile N.A. arasında çok geçmeden duygusal bir ilişki başladı. N.A. bu duygusal ilişkinin çevresini, kendisini ve işini tehlikeye soktuğunu fark edince ilişkiyi sonlandırmak istedi. Ancak Hamşioğlu tarafından ağır bir baskıya uğradı. Evine giderek tabancasını masaya koydu ve gerektiğinde bu silahı kullanabileceğine ilişkin cümleler sarf etti.

Hamşioğlu psikolojik tedavi görmeye başlayan N.A'ya, "Seni hırpalayacağım' diye tehditler savurdu. Baskısını artıran Hamşioğlu, N.A.'ya, 'bir dahakine ağır döverim' diye mesaj atarak tehditlerini sürdürdü. N.A.'nın avukatı korunma talepli dilekçesinde, "Müvekkilimin can ve ruh sağlığı tehlikededir. 'Seni hırpalayacağım, hırpalamadığım için geri zekalı gibi hareket ediyorsun, şimdi kes sesini otur, bir daha E. ile görüşmeyeceksin. O kızla bir yere gitmeyeceksin. Benim haberim olmadan adım atmayacaksın' şeklinde mesajlar atmıştır. 'Benim hakkımda konuşan bir köşede ölü bulunur' diyerek şüphelinin ne kadar tehlike arz ettiği açık hale gelmiştir" dedi.

DUYGUSAL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

Müşteki N.A. 3 hafta önce verdiği savcılık ifadesinde, "Şikayetçi olduğum Ali Işıner Hamşioğlu benim abi olarak tanıdığım bir avukat aynı zamanda partinin Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. Ben de aynı partide çalışmaya başladım. Hamşioğlu'yla görüşmeye başladık. Ancak daha sonra bu kişinin bana karşı tutum ve davranışlarında değişiklikler olmaya başladı. Beni rencide edici, tehditvari, aşağılayıcı sözler sarf etmeye başladı. Ayrıca bu şahıs evime kadar gelip kendisi evli olmasına rağmen benimle arkadaş olmak istediğini hatta benimle evlenmek istediğini söyledi. Zira yaptığı evliliğin hamilelik sonucu mecburi bir evlilik olduğunu ve evliliğini sonlandıracağını söyledi. Hatta bir ara beni hafif yollu darp etti ve kapıma kadar silahıyla gelip beni tehdit etti. Rapor alacakken engel olduğu için gidip rapor alamadım. Şikayetçiyim ve bu kişi hakkında önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyorum" dedi. (Sabah)